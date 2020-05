Vanderlyde hoopt op echte ‘rematch’ boksers Tyon en Holyfield

Arnold Vanderlyde ziet zichzelf in gedachten ook weer naar de ring lopen als hij praat over het gevecht tussen de voormalige topboksers Mike Tyson en Evander Holyfield. “Iedere vechter die op hoog niveau heeft gebokst, blijft het verlangen houden om terug te keren naar de ring. Maar ik probeer dat gevoel klein te houden, door rationeel te blijven en tegen mezelf te zeggen: je bent nu fit en gezond, je hebt een mooie carrière gehad”, zegt Vanderlyde, winnaar van drie bronzen medailles op de Olympische Spelen.

De 57-jarige Limburger zag afgelopen week via de sociale media filmpjes voorbijkomen van zijn generatiegenoten Tyson (53) en Holyfield (57). De twee Amerikaanse oud-wereldkampioenen, grote rivalen in de jaren 90, zijn weer volop bezig in de sportschool. Zondag werd duidelijk waarom: ze gaan het op 11 juli in Saudi-Arabië voor de derde keer tegen elkaar opnemen, naar verluidt om geld op te halen voor goede doelen in de huidige coronacrisis.

De vraag is of de vijftigers er een serieus gevecht van gaan maken of dat ze vooral voor de show en het geld weer de ring in gaan. “Natuurlijk zit er een afbreukrisico aan. Ik hoop dat ze er een kwalitatief goed gevecht van maken. Het zal niet meer zo zijn als 25 jaar geleden. Maar ik hoop dat ze laten zien dat, ook als je bijna 60 jaar bent, je nog steeds topprestaties kan leveren als je fysiek, emotioneel en spiritueel in balans bent. In de filmpjes die ik zag, oogt Tyson heel sterk. Mooi in balans, een goede coördinatie; dat verraste me. Qua gewicht is hij misschien nog iets te zwaar, maar hij was snel en explosief. Holyfield zag er ook goed en sterk uit.”

Vanderlyde zat op 28 juni 1997 als commentator in Las Vegas langs de ring bij de eerste ‘rematch’ tussen Tyson en Holyfield. Hij zag van 2 meter afstand hoe Tyson in de derde ronde een stuk uit het rechteroor van Holyfield beet. ‘Iron Mike’ werd daarop gediskwalificeerd en raakte zelfs een tijdje z’n bokslicentie kwijt. “Na afloop kwam ik in de gang bij de kleedkamers Muhammad Ali tegen, voor mij de grootste sporter ooit. Daardoor heb ik toch nog een mooie herinnering aan dat gevecht”, aldus de drievoudig Europees kampioen.

Vanderlyde stopte in 1992 met boksen, al blijft de ring altijd trekken. Verzoeken vanuit de VS om weer te gaan vechten, wees hij allemaal af. “Als ik eraan denk, zie ik mezelf in gedachten weer naar die ring lopen. Dat gevoel blijft in je systeem zitten. Daarom hebben zoveel oud-kampioenen al eens een comeback gemaakt. Maar ik vind het voor mezelf niet meer verstandig. Ik haal die energie nu uit andere dingen: lezingen, trainingen, workshops”, aldus Vanderlyde, die afsluit met een grapje. “Mike mag me altijd uitdagen als hij Holyfield verslaat.”