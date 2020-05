Atleet Taplin blijft vier jaar geschorst

De uit Grenada afkomstige atleet Bralon Taplin heeft tevergeefs zijn schorsing van vier jaar wegens overtreding van de dopingregels aangevochten. Taplin, een 400-meterloper die op de Olympische Spelen van Rio 2016 nog in de finale stond, had zich na een overwinning in april 2019 bij een wedstrijd in zijn vaderland in de Caraïben onttrokken aan een dopingcontrole.

De 28-jarige atleet had verklaard dat hem niet was verteld dat hij zich moest melden. Hij had na enkele interviews het atletiekstadion verlaten en had de volgende ochtend het vliegtuig genomen naar de Verenigde Staten waar hij woont.

Het sporttribunaal CAS noemde zijn verklaring “niet plausibel” en verwierp het beroep van Taplin die geschorst blijft tot september 2023. Hij mist daardoor in ieder geval de Olympische Spelen van Tokio alsmede de WK van 2022 in het Amerikaanse Eugene.