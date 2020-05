Britse grands prix onzeker door quarantaineplannen

De door de Britse regering aangekondigde quarantaineplannen kunnen tot gevolg hebben dat de grands prix in de Formule 1 op Silverstone niet door kunnen gaan en er duizenden aan de sport gerelateerde banen op het spel staan. Dat zegt de organisatie van de Formule 1 die na de herstart van het seizoen begin juli in Oostenrijk twee races in Groot-Brittannië heeft gepland. Het gaat vanwege de coronacrisis om races zonder toeschouwers.

De Britse regering heeft gezegd een veertiendaagse quarantaine te willen invoeren voor de meeste mensen die het land binnenkomen de komende weken. Daarmee wil het Verenigd Koninkrijk een tweede piek in de coronabesmettingen tegengaan. “Zo’n quarantaine zou het onmogelijk maken om de Grote Prijs van Groot-Brittannië te houden dit jaar”, zei een woordvoerder van de Formule 1. “Dit heeft een enorme impact voor tienduizenden banen die gelinkt zijn aan de Formule 1 en toeleveringsbedrijven. Om topsport weer op tv te krijgen zullen er uitzonderingen gemaakt moeten worden.”

Zeven van de tien Formule 1-teams hebben hun basis in Engeland.