Clubs in Premier League kunnen bezoek krijgen van inspecteurs

De twintig clubs in de hoogste Engelse voetbaldivisie moeten de komende periode rekening houden met een bezoek van inspecteurs, die controleren of het coronaprotocol goed wordt nageleefd. De overkoepelende organisatie van de Premier League zal de inspectieteams, die vooral tijdens trainingen actief zullen zijn, zelf samenstellen en op pad sturen.

Met het strikte toezicht wil de directie van de Engelse profcompetitie voorkomen dat clubs misbruik maken van de omstandigheden en tegen de regels in bijvoorbeeld langer gaan trainen, in grotere groepen, of met fysiek contact.

De clubs in de Premier League besloten maandag unaniem om in kleine groepen weer te gaan trainen, als opstap naar een mogelijke hervatting van de competitie. Aan de oefensessies zijn tal van voorwaarden verbonden. Zo mag een training niet langer duren dan 75 minuten en niet meer dan vijf spelers mogen per training met elkaar actief zijn, waarbij nog geen fysiek contact is toegestaan.

De Premier League streeft ernaar dat binnen afzienbare tijd inspecteurs bij de trainingen van alle twintig clubs aanwezig zullen zijn.