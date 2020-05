Duitse basketbalcompetitie mag met toernooi seizoen afsluiten

Na het voetbal mag ook de basketbalcompetitie in Duitsland worden hervat, wel in een andere opzet. De deelregering van Beieren heeft een plan goedgekeurd waarin de afgebroken competitie wordt uitgespeeld met een toernooi in München. Tien teams kunnen daar onder strikte richtlijnen en zonder toeschouwers in drie weken uitmaken wie er kampioen wordt.

Het is de bedoeling dat het toernooi begin juni begint. Gedurende de drie weken verblijven de teams in quarantaine in een hotel in München. Eerder hadden de topcompetities in het handbal, ijshockey en volleybal in Duitsland hun seizoen al wel als beëindigd verklaard.

De regering van deelstaat Beieren loofde het hygiëne- en veiligheidsplan dat de basketbal-Bundesliga had ingediend. “Een zeer overtuigend hygiëneconcept terwijl het praktisch onmogelijk is dat iemand naar buiten gaat of dat er iemand van buiten binnenkomt”, zei CSU-politicus Florian Herrmann. “Ook op basis van de ervaringen in het voetbal kun je zeggen: dit kan doorgaan.”