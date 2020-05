Waterpolocoach Doudesis terug bij Polar Bears

Evangelos Doudesis keert na een jaar afwezigheid terug in zijn rol als coach van de waterpolosters van Polar Bears. De Griek nam na vorig seizoen afscheid om zich volledig te kunnen focussen op zijn functie als assistent-coach van de Nederlandse waterpolovrouwen. Samen met hoofdcoach Arno Havenga bereidde hij het team voor op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio, tot het coronavirus de sport stillegde.

Doudesis volgt bij de club uit Ede Alfred van Dorp op, die vorige maand opstapte. In overleg met zwembond KNZB is besloten dat Doudesis ook zijn rol bij het Nederlands team kan blijven vervullen. Het kwalificatietoernooi staat nu gepland voor januari.

Doudesis was eerder vier seizoenen werkzaam bij Polar Bears met één titel en eenmaal bekerwinst. “Ik kan niet wachten om weer bezig te zijn met de club. Samen met jeugdtrainer Koen de Weerd willen we voor de continuïteit van het eerste team zorgen, door een stevig programma voor talentontwikkeling in de leeftijden tussen 13-17 jaar op te zetten”, aldus de Griek.