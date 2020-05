Gestopte wielrenner Pantano vier jaar geschorst

De Colombiaanse wielrenner Jarlinson Pantano is voor vier jaar geschorst wegens overtreding van de dopingregels. Pantano werd in februari 2019 betrapt op het gebruik van het verboden middel epo. Nadat hij zowel door zijn ploeg Trek-Segafredo als de internationale wielrenunie UCI voorlopig was geschorst, maakte Pantano afgelopen zomer een einde aan zijn loopbaan.

“De UCI heeft de renner schuldig bevonden aan een overtreding van de dopingwetgeving (de aanwezigheid van epo) en heeft hem een schorsing van vier jaar opgelegd”, meldde de wielerbond.

Pantano (31) won in 2016 een etappe in de Tour de France en werd een jaar later Colombiaans tijdritkampioen. Hij is altijd zijn onschuld blijven volhouden. “Ik heb besloten de strijd met de UCI niet aan te gaan, omdat die me toch alleen maar geld gaat kosten”, meldde Pantano vorig jaar op Facebook. “Ik voel me verraden. Excuses zullen er ook niet volgen, want ik tref geen schuld in deze zaak.”