Basketbalclub Milwaukee Bucks gelooft in hervatten van NBA

Directeur Jon Horst van de Amerikaanse basketbalploeg Milwaukee Bucks heeft er alle vertrouwen in dat het seizoen van de NBA nog wordt uitgespeeld. “Ik geloof nog dat we op een veilige manier kunnen hervatten, met of zonder publiek”, zei hij.

Milwaukee Bucks was de koploper in de Eastern Conference toen de Amerikaanse basketbalcompetitie twee maanden geleden vanwege het coronavirus werd stilgelegd. De ploeg had zich al geplaatst voor de play-offs.

De organisatie van de NBA kijkt nadrukkelijk naar Disney World als locatie om het seizoen af te maken. Het complex bevat niet alleen veel hotels, maar ook enkele basketbalhallen.

Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS overweegt het seizoen voort te zetten in Disney World. Trainer Frank de Boer van Atlanta United vertelde onlangs dat daar concreet over gesproken wordt. Het voor publiek afgesloten resort beschikt over heel wat voetbalvelden.