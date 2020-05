Internationale schaatsbond beslist voor september over kalender

De internationale schaatsunie ISU beslist voor september of de eerste wereldbekerwedstrijden langebaan en shorttrack van het nieuwe winterseizoen doorgaan. Tien weken voor alle andere wedstrijden om de wereldbeker moet duidelijk zijn of de situatie veilig is vanwege het coronavirus.

De aanhoudende coronacrisis met bijbehorende gezondheidsrisico’s en reisrestricties hebben de internationale bond ertoe gebracht een zeskoppige werkgroep in te richten, die tot een goed oordeel moet komen of het veilig en verantwoord is om de wedstrijden om de wereldbeker door te laten gaan. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers uit de takken shorttrack en langebaan en een afgevaardigde uit de medische commissie.

De werkgroep zal onder meer gezondheids- en hygiënemaatregelen formuleren die voor het organiseren van een wereldbeker nodig zijn, maar zich ook bezighouden met de mogelijke consequenties als een wedstrijd afgelast wordt. Daarbij kan gedacht worden aan uitstel, maar ook verplaatsing van wereldbekerwedstrijden naar andere locaties. Ook de gevolgen voor selectieprocedures en de toekenning van startplekken voor grote toernooien vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep.

De eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe schaatsseizoen staan gepland voor begin november. Tussen 6 en 8 november rijden de shorttrackers in Montréal, een week later starten de langebaanschaatsers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki hun internationale campagne.

Nederland heeft voor komend seizoen drie internationale wedstrijden toegewezen gekregen. Dit zijn het EK allround & sprint, de wereldbekerfinale langebaan en het WK shorttrack in Rotterdam.