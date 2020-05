Ook WK kortebaan voor zwemmers jaar uitgesteld

De mondiale zwemfederatie FINA heeft de WK kortebaan in de Verenigde Arabische Emiraten een jaar uitgesteld. Het evenement zou aan het einde van dit jaar worden gehouden in het 25 meterbad van Abu Dhabi, maar is vanwege de coronapandemie verplaatst naar 13 tot en met 18 december 2021. Eerder werden al de EK en de WK langebaan verplaatst.

De strijd om de Europese titels zou in eerste instantie in mei dit jaar plaatsvinden, maar werd kort na het uitbreken van de coronacrisis al verplaatst naar augustus. Begin deze maand besloot de Europese zwembond om de EK door te schuiven naar mei volgend jaar, twee maanden voor de eveneens uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. De WK langebaan zijn verschoven van de zomer van 2021 naar mei 2022.

De FINA houdt op 5 juni 2021 in Doha een congres voor alle leden. Onderdeel van het congres is de bestuursverkiezing voor de periode 2021-2025. De nieuwe bestuursleden beginnen direct na de Spelen van Tokio.