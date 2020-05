IOC-lid Coates ziet het somber in voor Spelen

Het vooraanstaande IOC-lid John Coates ziet het somber in voor de Olympische Spelen van Tokio. De 70-jarige Australiër, al sinds 2001 lid van het Internationaal Olympisch Comité, vreest dat het coronavirus ook volgend jaar nog steeds rondwaart over de wereld.

“We hebben echt een probleem, want er komen sporters uit 206 landen naar de Spelen. Gisteren waren er weer 10.000 nieuwe besmettingen in Brazilië. Slechts weinig landen zijn zover in de aanpak van het virus als wij in Australië”, aldus Coates. “De Japanse premier Shinzo Abe heeft gezegd dat de Spelen alleen in 2021 gehouden kunnen worden. We kunnen ze niet opnieuw uitstellen. We moeten ervan uitgaan dat er tegen die tijd nog geen vaccin is. Of in ieder geval niet genoeg om met de hele wereld te delen.”