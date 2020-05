KNGU verlengt contracten turncoaches tot na Spelen 2021

De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft de contracten met de bondscoaches Bram van Bokhoven en Gerben Wiersma verlengd tot eind 2021. Ook de coaches Jeroen Jacobs, Daniël Knibbeler, Vincent Wevers en Janneke Wiersma kregen te horen dat ze na het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio nog zeker een jaar langer mogen blijven.

De contracten van de zes coaches liepen aan het einde van dit jaar af. Als gevolg van de coronapandemie zijn de Spelen verplaatst van komende zomer naar de zomer van 2021. “In deze moeilijke tijd en in alles wat er nog komen gaat, heb ik deze topcoaches keihard nodig”, zegt technisch directeur Mark Meijer van de KNGU. “Samen willen we in Tokio zo goed mogelijk presteren. De overeenkomsten met onze zes olympische coaches hebben we daarom verlengd tot eind volgend jaar.”

De Nederlandse vrouwenturnploeg onder leiding van Wiersma heeft zich als team geplaatst voor de Spelen. Uit de mannenploeg van Van Bokhoven heeft Bart Deurloo al een olympisch ticket op zak. Epke Zonderland koerst ook af op deelname aan de Spelen.