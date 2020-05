Silverstone-circuit blijft optimistisch na quarantaineregel

Hoewel de Britse regering heeft besloten dat bezoekers uit het buitenland vanaf begin juni eerst twee weken in quarantaine moeten voor ze het land in mogen, blijft het circuit van Silverstone optimistisch over het houden van races in de Formule 1 in juli en augustus. Die zouden zonder publiek gaan plaatsvinden.

“Dit maakt het lastig, maar tot nu toe is het overleg met de autoriteiten goed geweest”, zegt Stuart Pringle namens het circuit. “We zetten de gesprekken voort in de hoop er ook deze keer uit te komen, uiteraard met als uitgangspunt dat het niet ten koste van de gezondheid van wie dan ook mag gaan. Maar de regering onderkent het belang van onze sport.”

Vooralsnog heeft de regering geen uitzonderingen geformuleerd voor de sport. Dit zou eventueel ook lastig kunnen worden voor clubs uit de Premier League die nog in de Europese toernooien spelen, als ze terug willen keren in eigen land.

De Formule 1 hoopt het seizoen in juli in Oostenrijk onder strikte voorwaarden met twee races te kunnen openen. Silverstone zou de volgende startplaats zijn.