Tennisster Clijsters geeft comeback niet op

De derde tenniscarrière van Kim Clijsters bestaat vanwege de coronapandemie vooralsnog uit slechts twee partijen, maar de bijna 37-jarige Belgische geeft haar tweede comeback niet zomaar op. “De motivatie is er nog steeds. Ik wil blijven gaan en ontdekken wat er nog in me zit”, zei Clijsters in een videogesprek op Facebook, georganiseerd door de Tennis Hall of Fame.

“Hopelijk kan dat dit seizoen nog. Als de US Open doorgaat, wil ik daar klaar voor zijn. Ik ben benieuwd wat ik daar nog kan doen”, zegt Clijsters over het Amerikaanse grandslamtoernooi dat ze drie keer won (2005, 2009 en 2010). “Ik geef het zeker nog niet op. Het zou geweldig zijn om weer in het Arthur Ashe-stadion te staan. Maar met een partij op baan 18 zou ik ook al blij zijn. Dat kan ook volgend jaar nog.”

De Belgische veroverde haar tweede titel in New York kort nadat ze voor het eerst haar rentree had gemaakt, als moeder van dochter Jada. Clijsters nam in 2012 opnieuw afscheid, waarna ze nog twee kinderen kreeg. Vorig jaar kondigde de voormalig nummer 1 van de wereld haar tweede comeback aan. Een knieblessure hield Clijsters van Australian Open. Bij haar rentree in februari in Dubai werd ze direct uitgeschakeld en ook in Monterrey verloor Clijsters direct.

De Belgische, die met haar gezin van New Jersey is terug gegaan naar eigen land, gebruikt de noodgedwongen pauze vanwege de coronacrisis niet alleen om haar kinderen te helpen met huiswerk, maar ook om haar knieën rust te geven. “Ik moest daar ontstekingsremmers voor gebruiken. Ik heb nu de tijd gekregen om van de medicatie af te komen en te zorgen dat m’n knieën weer in orde zijn.”