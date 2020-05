Tennisster Osaka best verdienende sportvrouw

De Japanse tennisster Naomi Osaka is de best verdienende sportvrouw ter wereld. Volgens het Amerikaanse magazine Forbes heeft ze Serena Williams op deze ranglijst ingehaald. De 22-jarige speelster, tweevoudig winnaar van de grand slam, zou in het vorige jaar ruim 34 miljoen euro hebben binnengehaald. Dat is het meeste ooit voor een vrouw in een tijdbestek van 12 maanden.

Osaka verdiende daarmee ruim een miljoen euro meer dan Williams, die de lijst de afgelopen vier jaar heeft aangevoerd. Op de lijst nemen sinds 1990 heel vaak tennissters de hoogste posities in.