Utah Jazz meldt overlijden oud-coach Sloan

Basketballegende Jerry Sloan is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn voormalige club Utah Jazz. Sloan was al enkele jaren ziek. Hij had parkinson en een vorm van dementie.

Sloan was als speler tien jaar actief bij Chicago Bulls en haalde twee keer het All Star-team. In 1979 werd hij de hoofdcoach van de Bulls. Toch zal zijn naam voor altijd verbonden zijn aan Utah Jazz. Bij die club was hij liefst 23 seizoenen, van 1988 tot 2011, de baas.

Als eerste NBA-trainer boekte hij met een club 1000 zeges. In totaal boekte Sloan als NBA-coach 1221 overwinningen. Alleen Lenny Wilkens, Don Nelson en Gregg Popovich deden dat beter.

Twee keer leidde Sloan Utah naar de finale van de profcompetitie NBA, in 1997 en 1998, maar daarin verloor het met sterspelers als John Stockton en Karl Malone telkens met 4-2 van Chicago Bulls, met Michael Jordan.