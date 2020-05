Wielrenster Pieters twee jaar langer bij Boels-Dolmans

Wielrenster Amy Pieters heeft haar contract bij Boels-Dolmans met twee jaar verlengd. De 28-jarige Noord-Hollandse ligt nu tot eind 2022 vast bij de ploeg die komend jaar verder gaat als SD Worx. Pieters veroverde vorig jaar in Alkmaar de Europese titel op de weg, maar is ook succesvol op de baan.

Ze prolongeerde eind februari bij de WK baanwielrennen in Berlijn met Kirsten Wild de wereldtitel op de koppelkoers. De dochter van oud-wielrenner Peter Pieters richt zich komend jaar dan ook vooral op de Olympische Spelen van Tokio.

“Ik heb de laatste jaren juist gezien dat de combinatie baan en weg goed bij mij uitpakt. Juist door die combinatie ben ik op beide terreinen beter gaan presteren”, zegt Pieters. “Ik zal in 2021 zeker ook wegwedstrijden rijden, maar als er een keuze moet worden gemaakt, dan zal die altijd in het teken van Tokio staan. Twee jaar lang heb ik van de ploeg de vrijheid gekregen om me optimaal op de baan te richten. In 2022 hoop ik de ploeg daarvoor te bedanken met een sterk seizoen op de weg.”

Anna van der Breggen en Chantal Blaak verlengden onlangs al hun contract bij Boels-Dolmans. Regerend olympisch kampioene Van der Breggen neemt na de Spelen van Tokio afscheid, Blaak in het voorjaar van 2022. Beide oud-wereldkampioenen gaan daarna verder als ploegleidster bij SD Worx.

Boels-Dolmans verlengde ook het contract van Lonneke Uneken, door ploegmanager Danny Stam aangemerkt als “het grootste talent in het Nederlandse vrouwenwielrennen”. De 20-jarige Groningse ligt nu tot eind 2024 vast bij de ploeg.