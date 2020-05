‘Amerikaanse voetbalcompetitie wordt hervat in Orlando’

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS heeft plannen om het seizoen in juni te hervatten. Dat zou moeten gebeuren in Orlando, met alle 26 ploegen. Dat weten verschillende media in de Verenigde Staten.

“We onderzoeken scenario’s om weer te gaan voetballen”, bevestigt een woordvoerder van de MLS. “We beginnen waarschijnlijk op neutrale locaties. Verder kunnen we nog even niets melden.”

Volgens verschillende Amerikaanse media zouden de ploegen eerst in quarantaine moeten na aankomst in Orlando. Daarna worden spelers en trainers regelmatig rond alle wedstrijden getest.

Jaap Stam tekende vrijdag een contract als hoofdtrainer van FC Cincinnati. Hij verblijft nog in Nederland, in afwachting wanneer hij de Verenigde Staten in mag. Waarnemend minister Chad Wolf van het binnenlandse veiligheidsministerie Homeland Security verklaarde vrijdag dat buitenlandse sporters en trainers snel weer welkom zijn in Amerika, ondanks een reisverbod dat nog van kracht is. Zij mogen hun familie meenemen.

Stam kan bij FC Cincinnati een beroep doen op de Nederlandse voetballers Maikel van der Werff, Siem de Jong en J├╝rgen Locadia. Frank de Boer is hoofdtrainer van Atlanta United.