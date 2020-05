‘Britse regering: geen uitzondering quarantaine voor Formule 1’

De Britse regering maakt voor de Formule 1 geen uitzondering als het gaat om de verplichte quarantaine voor reizigers uit het buitenland. Het maakt het doorgaan van een Britse grand prix op circuit Silverstone eind juli vrijwel onmogelijk. Dat meldt de doorgaans goed in gevoerde website Autosport.com.

De regering heeft bepaald dat vanaf 8 juni alle mensen die Groot-Brittanniƫ binnenkomen 14 dagen in quarantaine moeten. De Formule 1 hoopte op een uitzondering voor Silverstone, maar volgens Autosport heeft de regering de koningsklasse niet opgenomen in de lijst van uitzonderingen. Alleen vrachtvervoerders en mensen met een vitaal beroep hoeven niet in zelf-isolatie.

De Formule 1 wil herstarten op 5 juli met een race zonder publiek op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Op 12 juli is daar ook de tweede race van het seizoen gepland. Eerder deze maand kwam Silverstone overeen twee races zonder publiek te houden, op 26 juli en 2 augustus.