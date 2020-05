Oud-basketballer Ewing besmet met Covid-19

De bekende oud-basketballer Patrick Ewing is besmet met het coronavirus. De 57-jarige Amerikaan speelde 17 jaar in de NBA en stond vijftien seizoenen onder contract bij New York Knicks.

“Ik wil met iedereen delen dat ik besmet ben met Covid-19”, zegt Ewing op sociale media. “Dit virus is ernstig en moet niet te licht worden opgevat. Ik wil iedereen aanmoedigen om veilig te leven. Blijf ook goed voor je dierbaren zorgen.”

Ewing is opgenomen in een ziekenhuis. Hij is daar ge├»soleerd van andere pati├źnten. Ewing is hoofdtrainer van basketbalploeg Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet.