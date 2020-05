‘Roland Garros mag niet botsen met US Open’

De speeldata van Roland Garros mogen niet botsen met die van de US Open in het najaar. Dat zegt directeur Guy Forget van het Franse grandslamtoernooi, dat vanwege het coronavirus is uitgesteld van mei naar september.

“We werken met de internationale tennisautoriteiten samen aan een kalender tot aan het einde van dit jaar”, zegt Forget. “Roland Garros zal waarschijnlijk worden gespeeld tussen eind september en begin oktober. De US Open zal later naar buiten komen met een mededeling. New York is zwaarder getroffen door het virus dan Frankrijk, dus op Flushing Meadows hebben ze grote problemen.”

De start van het uitgestelde Roland Garros is op 20 september gepland. Dat is een week na de finale van de US Open. Er is al veel kritiek gekomen op dat besluit van het graveltoernooi in Parijs, vandaar dat er wordt gesproken over een verschuiving naar later in het najaar. “Ik heb er vertrouwen in dat we in Parijs een mooi toernooi kunnen neerzetten, maar we zijn afhankelijk van het regeringsbeleid.”