Vakbond: coureurs Formule 1 staan open voor racen zonder fans

De coureurs van de Formule 1 staan volledig achter de plannen om zonder publiek weer te gaan racen. Dat zegt Alex Wurz, voorzitter van de vakbond voor Max Verstappen en zijn concurrenten in de koningsklasse van de autosport.

De Formule 1 wil het seizoen in juli hervatten met twee races zonder publiek in Oostenrijk. De bedoeling is dat daarna elders in Europa ook zonder fans wordt gereden. Vervolgens wil het hele autocircus richting Aziƫ, Amerika en het Midden-Oosten, mits maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dat toelaten.

“Geen coureur of iemand anders in de autosport is fan van races zonder publiek”, stelt Wurz. “Maar geen coureur zegt dat hij weigert om op een dergelijke manier aan het seizoen te beginnen. Ze accepteren dat volledig.”

De eerste tien races van de Formule 1 van dit seizoen zijn uitgesteld of geannuleerd, waaronder de Grand Prix van Zandvoort. “Formule 1 is een wereldwijde industrie”, zegt Wurz. “En zoals elke regering in de wereld proberen we allemaal de industrie en de economie een nieuwe impuls te geven, omdat mensen, gezinnen en hypotheken ervan afhankelijk zijn.”