Wielrenner Jakobsen de sterkste in virtueel sprintersbal

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft een virtuele sprintcompetitie gewonnen. De Nederlands kampioen was de beste in de Challenge of the Stars. Hij streed op de rollenbank met acht concurrenten op een licht hellend traject van 1,2 kilometer in Toscane.

De virtuele ‘challenge’ vond plaats in de vorm van een knock-out, te beginnen met kwartfinales. Jakobsen schakelde eerst de Deense wereldkampioen Mads Pedersen uit, versloeg vervolgens de Duitse sprinter Pascal Ackermann in de halve finales en won in de finale van de Italiaans tijdrijder Filippo Ganna.

“Ik zou nu liever in de Ronde van Italië rijden, maar dit soort wedstrijdformats zijn leuk om te doen en ik moet bekennen dat ik best een beetje nerveus was”, zei de renner van Deceuninck – Quick-Step, die net als zijn collega’s in het peloton door het coronavirus niet kan koersen.

Zondag is er nog een Challenge of the Stars, maar dan voor klimmers. Vincenzo Nibali doet mee, alsook Chris Froome en Jakob Fuglsang.