Beste veldrijdsters ter wereld samen in één ploeg op de weg

De beste veldrijdsters ter wereld samenbrengen in één ploeg op de weg. Dat is de ambitie van de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft, de managers van Alpecin-Fenix, het team van kopman Mathieu van der Poel. De broers Roodhooft wil onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Sanne Cant op de weg samen laten rijden in één ploeg.

“We denk dat zij het niveau hebben om ook op de weg uitslagen te rijden”, zegt Christoph Roodhooft tegen Sporza. “En met elkaar kunnen ze hun niveau omhoog krikken.” De Rotterdamse wereldkampioene Alvarado (21) rijdt voor Alpecin-Fenix. Europees kampioene Kastelijn (22) en Worst (24), de nummer 2 van het WK, komen in het veld uit voor Team 777. De 29-jarige Belgische Cant, drievoudig wereldkampioene, rijdt voor IKO-Crelan.

Alpecin-Fenix heeft ook een procontinentale wegploeg voor mannen, waar Van der Poel eveneens voor rijdt, maar niet voor de vrouwen. Volgens Roodhooft wordt vanuit de topteams in het vrouwenwielrennen getrokken aan de veldrijdsters. “Daarom bieden we ze dit alternatief. We lopen al een tijdje met dit idee rond, maar door de coronacrisis is het even ‘on hold’ gezet. We gaan een aanvraag indienen bij de UCI om een continentaal team te mogen vormen.” De ploeg moet Ciclismo Mundial gaan heten.

Het is de bedoeling dat op 1 augustus het internationale seizoen op de weg weer begint. “We proberen er dan klaar voor te zijn”, aldus Roodhooft. “De vrouwen zijn in de eerste plaats wel veldrijdsters. Zodra dat seizoen begint, zijn ze daar actief.” Dat geldt niet voor Van der Poel, de alleskunner op de fiets die veldrijden combineert met de weg én mountainbiken.

“De intensiteit zal groot zijn voor Mathieu. Jammer dat alle koersen straks zo kort achter elkaar komen”, aldus de manager van Alpecin-Fenix. Komende winter focust Van der Poel zich vooral op het WK, de andere klassementen (wereldbeker, Superprestige) laat hij lopen. “Het WK is het hoofddoel en de mooiste wedstrijd van het seizoen. En na het WK komt het voorjaar op de weg al weer snel.”