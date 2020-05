Ciccone beste klimmer op virtuele Stelvio

De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone heeft de Challenge of the Stars bij de klimmers gewonnen. Hij was in een virtuele competitie de sterkste op een stuk van 2,9 kilometer uit de beklimming van de beruchte Stelvio.

De virtuele ‘challenge’ vond plaats in de vorm van een knock-out. Acht renners deden mee vanuit hun eigen woning op de rollenbank. Ciccone versloeg eerst de Deen Jakob Fuglsang, daarna schakelde hij de Duitser Simon Geschke uit en in de finale troefde de renner van Trek-Segafredo de Belg Thomas De Gendt af.

Chris Froome was ook een van de deelnemers. De viervoudig Tourwinnaar verloor zijn eerste duel met de Fransman Warren Barguil en lag er meteen uit.

De Nederlander Fabio Jakobsen won zaterdag een soortgelijke virtuele competitie voor sprinters.