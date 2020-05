Sportploegen in New York mogen weer trainen

In afwachting van de hervatting van de competities mogen professionele sportploegen in de door het coronavirus zwaar getroffen staat New York weer gaan trainen met het team. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo zondag bekendgemaakt. “De sporten die weer willen beginnen zonder toeschouwers in het stadion, moeten dat doen”, zei Cuomo.”We willen graag dat de mensen weer naar sport kunnen kijken.”

Cuomo had eerder al gezegd te hopen dat de grote sportcompetities nog deze zomer hervat kunnen worden. Diverse competities, zoals de NBA (basketbal) en de MLB (honkbal), liggen al maanden stil vanwege het coronavirus of hebben de start van het seizoen verschoven. Voorlopig is er nog niet besloten wanneer de wedstrijden weer beginnen.