Turner Zonderland wil ook naar Spelen zonder publiek

Turner Epke Zonderland heeft alles over voor een laatste optreden op de Olympische Spelen. Ook in het geval de Spelen van Tokio volgend jaar alleen kunnen doorgaan zonder publiek, wil hij er bij zijn. “Liever niet zonder publiek, maar als het zo is, dan wil ik gaan”, zei de olympisch kampioen van 2012 in Studio Sport.

De Spelen van Tokio zijn vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld naar de zomer van 2021. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité liet eerder deze week weten dat nog een keer uitstellen niet zal gebeuren. Dan gaan de Spelen in Tokio helemaal niet meer door.

“De Spelen houden zonder publiek is denk ik wel een optie. Het zal wel sfeerloos overkomen als iedereen het alleen maar via de buis kan volgen, ook voor de sporters. Eens te meer een uitdaging, zou ik zeggen. Ik wil wel de kans grijpen om dan mee te doen, want Olympische Spelen zonder publiek zijn ook een uniek evenement.”

De waarde van de medaille is er niet minder om, volgens de Fries. “Alle sporters doen in die situatie hun uiterste best om de beste te zijn en dan zegt een medaille nog steeds heel veel, maar de beleving zal anders zijn.”