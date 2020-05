Volleyballer Ter Horst maakt promotie in Italië

Volleyballer Thijs ter Horst maakt promotie in de Italiaanse competitie. De 28-jarige Almeloër verhuist van Ravenna naar Perugia, dat op de derde plaats stond toen de SuperLega als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken. Ter Horst is al jaren een vaste waarde in Oranje.

De passer/loper speelde eerder in Italië voor Verona (drie jaar) en Piacenza (twee). Na een paar seizoenen in de Zuid-Koreaanse competitie bij Samsung Bluefangs keerde hij vorig jaar bij Ravenna terug in Italië. Met die ploeg stond hij op de zesde plaats toen het seizoen werd afgebroken.

Een andere international, Sjoerd Hoogendoorn, vertrekt na twee jaar juist bij Perugia, dat onder leiding staat van de Belgische trainer Vital Heynen.