Honkbal als eerste sport in Japan weer van start

Als eerste grote sportcompetitie in Japan gaat het honkbalseizoen komende maand eindelijk van start. Op 19 juni, drie maanden later dan gepland, moet de eerste bal weer gegooid worden. Het is de bedoeling dat ieder team dit seizoen 120 wedstrijden gaat spelen. Voorlopig zijn er geen toeschouwers welkom in de stadions.

Honkbal is de populairste sport in Japan, het land dat eigenlijk komende zomer de Olympische Spelen zou huisvesten. Vanwege de coronacrisis is het mondiale sportevenement echter verplaatst naar volgend jaar. De Japanse premier Shinzo Abe besloot maandag om de noodtoestand in zijn land op te heffen. Japan is in verhouding tot andere landen in de regio relatief licht getroffen door het coronavirus. Er zijn zo’n 16.600 besmettingen vastgesteld en ruim 800 patiĆ«nten hebben het niet overleefd.

De Japanse voetbalclubs begonnen maandag weer met trainen, zij het wel in kleine groepen. Het is nog niet bekend wanneer de competitie van start gaat.