Liefdadigheidstoernooi met grandslamwinnaressen in Charleston

Op de kenmerkende groene gravelbanen van Charleston in South Carolina zal eind juni toch een tennistoernooi worden gehouden, de coronastop tot eind juli ten spijt. Het gaat om een liefdadigheidstoernooi waarbij twee teams van elk acht tennissers het in zestien enkel- en acht dubbelpartijen tegen elkaar opnemen. Publiek is daarbij niet welkom. De wedstrijden worden wel uitgezonden en de opbrengst gaat naar de zorgsector.

De Amerikaanse speelsters Madison Keys en Bethanie Mattek-Sands zijn de aanvoerders van de twee teams. De deelnemerslijst telt vier grandslamwinnaressen: de Canadese Bianca Andreescu (US Open 2019), de Wit-Russische Victoria Azarenka (Australian Open 2012 en 2013) en de Amerikanen Sofia Kenin (Australian Open 2020) en Sloane Stephens (US Open 2017).

De andere deelnemende tennissters zijn: de Puerto Ricaanse olympisch kampioene Monica Puig, de Australische Ajla Tomljanovic, de Canadezen Leylah Fernandez en Eugenie Bouchard en de Amerikanen Alison Riske, Amanda Anisimova, Jennifer Brady, Danielle Collins, Shelby Rogers en Emma Navarro (WTA-504).

Sloane Stephens, in 2016, en Madison Keys, vorig jaar, staan op de erelijst van het WTA-toernooi van Charleston, één van de vele toernooien die door de pandemie niet kon doorgaan.