Oud-basketballer Ewing mag thuis herstellen van coronabesmetting

De befaamde oud-basketballer Patrick Ewing is weer thuis. De 57-jarige Amerikaan werd onlangs opgenomen in een ziekenhuis vanwege besmetting met het coronavirus. De tweevoudig olympisch kampioen mag nu in huiselijke kring verder herstellen. “Hij gaat beter met hem”, liet zijn zoon weten.

Ewing speelde 17 jaar in de Amerikaanse profcompetitie NBA en stond vijftien seizoenen onder contract bij New York Knicks. Hij is hoofdtrainer van het team van Georgetown University. Zijn spelers zijn niet besmet geraakt.