Veldrijdster Worst langer bij Team 777

De Nederlandse veldrijdster Annemarie Worst heeft haar contract bij Team 777 verlengd. De eindwinnares van het wereldbekerklassement en de nummer 2 van het wereldkampioenschap eerder dit jaar in Dübendorf tekende bij tot het einde van het crossseizoen 2023-2024.

“Uiteraard ben ik blij met deze verlenging”, liet Worst (24) weten. “Dit toont aan dat de ploeg vertrouwen in mij heeft, maar ook zeker andersom. Ondanks de interesse van enkele andere teams was ik toch vastberaden om bij Team 777 te blijven, ik voel mij hier thuis. De verstandhouding en begeleiding zijn er optimaal en dat heeft reeds geresulteerd in mooie resultaten.”

Worst, Europees kampioene veldrijden in 2018, komt sinds september 2017 voor de Belgische formatie uit. “Ik voel dat ik met de begeleiding en kennis van het team nog stappen voorwaarts kan zetten. Ook de vrijheid en mogelijkheid om in de zomer wat te proeven van het mountainbiken en wegwielrennen was één van de beslissende factoren”, gaf Worst te kennen.

Eerder op maandag werd bekend dat de Belgische broers Philip en Christoph Roodhooft de ambitie hebben om de beste veldrijdsters ter wereld samen te brengen in één ploeg op de weg. De huidige managers van Alpecin-Fenix, het team van kopman Mathieu van der Poel, denken daarbij onder anderen ook aan Worst, naast Ceylin del Carmen Alvarado, Yara Kastelijn en de Belgische Sanne Cant.

Cant verlengde maandag haar contract bij IKO-Crelan tot eind 2022. Ze rijdt al sinds 2009 voor het team en werd in die periode drie keer wereldkampioene, drie keer Europees kampioene en behaalde elf Belgische titels op rij.