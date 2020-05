Wielrenner Naesen langer bij AG2R La Mondiale

De Belgische wielrenner Oliver Naesen heeft zijn contract bij AG2R La Mondiale met drie jaar verlengd. De Belgisch kampioen van 2017 is nu tot eind 2023 aan zijn ploeg verbonden.

De 29-jarige Naesen rijdt sinds 2017 voor AG2R La Mondiale. Hij werd vorig jaar tweede in Milaan-Sanremo en derde in Gent-Wevelgem. Bij de laatste Ronde van Vlaanderen kwam hij als zevende over de finish.

“Ik ben erg blij om nog drie seizoenen te verlengen”, reageert Naesen. “Het is een groot teken van vertrouwen van de ploeg. Waarom zou ik ergens anders gaan zoeken naar wat hier zo goed werkt? Onze groep verbetert elk jaar en zal in de toekomst nog beter worden. Ik ben erg ambitieus voor de komende seizoenen. Ik kan niet wachten om op 1 augustus weer aan het seizoen te beginnen, in een voor iedereen buitengewone situatie. Omdat de Tour de France plaatsvindt vóór de klassiekers, is het ideaal voor een renner zoals ik. De kalender is druk maar niet overbelast.”