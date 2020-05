Grotere rol windsurfcoach McIntosh bij zeilploeg

Het Watersportverbond gaat met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs het takenpakket van windsurfcoach Aaron McIntosh uitbreiden. Mede door het uitstel van Tokio 2020 wacht de bond in 2021 tal van uitdagingen. Niet alleen moeten de teams worden klaargestoomd voor de komende Spelen, ook moet er gewerkt worden aan de programma’s voor de zeildisciplines die bij de Spelen van Parijs debuteren.

Het Watersportverbond zegt komend jaar in feite een dubbelprogramma te draaien. Een uitdaging, ook financieel vanwege het ontbreken van een nieuwe hoofdsponsor. De Spelen van 2024 moeten niet ondersneeuwen, zegt hoofdcoach Jaap Zielhuis. “In 2024 worden nieuwe zeildisciplines aan het olympische zeilen toegevoegd en enkele ‘oude’ klassen zullen verdwijnen. De nieuwe klassen, waaronder het offshore zeilen, het windfoilen en het kitefoilen vragen extra aandacht.”

De Nieuw-Zeelander McIntosh, die de afgelopen jaren Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe begeleidde, gaat zich met name richten op de nieuwe klassen. Hij heeft tijd omdat hij in zijn vaderland zit terwijl de voor de Spelen geplaatste Badloe en sparringpartner Sil Hoekstra in Nederland zijn. “Met name de high performance-klassen en het foilen zijn voor Aaron bekend terrein”, zegt Zielhuis. “Daarbij is hij een creatief persoon die onder meer uitblinkt in het creĆ«ren van de juiste ‘mindset’ binnen teams. Ik ben heel blij dat Aaron deze taak, in ieder geval ten tijde van de coronacrisis, op zich wil nemen. Ook gezien de financiĆ«le uitdagingen zullen we nu het maximale moeten halen uit de mensen die nu beschikbaar zijn.”

Zielhuis zag in het uitstel van de Spelen voor zijn sporters geen onoverkomelijk probleem. “Het betekent omschakelen, maar biedt ook absoluut kansen. Zaken waar we geen tijd meer voor hadden en in de ijskast hebben gezet, kunnen we nu toch weer van de plank halen. Zoals bijvoorbeeld het opschroeven van onze kennis van de wedstrijdregels, omgaan met hitte en een aantal kwesties op gebied van windpatronen op het olympische zeilwater kunnen alsnog verder worden uitgediept. Hier valt absoluut nog winst te behalen voor ons.”