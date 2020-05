McLaren snijdt ook fors in Formule 1-renstal

Het massaontslag bij de Britse autofabrikant McLaren heeft ook grote gevolgen voor het gelijknamige Formule 1-team. De renstal slinkt naar verluidt met zeventig medewerkers. Het bedrijf kondigde dinsdag aan dat er in totaal zo’n 1200 van de 4000 banen verdwijnen als gevolg van de coronapandemie.

Door de invoering van het budgetplafond in de Formule 1 vanaf 2021 stond de omvang van het Formule 1-team al onder druk. Het maximaal uit te geven bedrag voor de ontwikkeling van de auto’s daalt naar 145 miljoen dollar en zal de jaren daarna vermoedelijk nog verder naar beneden gaan. Doel is meer financiële gelijkheid tussen de teams en daardoor mogelijk meer strijd in de races.

McLaren gebruikt de malaise van de coronacrisis om nu al te snijden in het team. “We nemen nu de noodzakelijke maatregelen met het oog op het budgetplafond. Dat heeft grote impact op de grootte van het team, maar het verandert niets aan de doelstellingen van het team en die zijn dat McLaren weer races wil winnen en wereldtitels wil veroveren in de Formule 1”, aldus Paul Walsh, de directeur van de McLaren Group.

De Formule 1 moet nog beginnen dit jaar. Lando Norris en Carlos Sainz zijn de wedstrijdrijders.