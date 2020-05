Wereldbond FIVB richt steunfonds in voor volleyballers in nood

De internationale volleybalbond FIVB heeft een noodfonds opengesteld om profspelers te steunen die door de coronacrisis financieel in de problemen zijn gekomen. Doordat de sport wereldwijd is stilgelegd, hebben veel volleyballers en volleybalsters nauwelijks een inkomen. Het fonds geldt ook voor het beachvolleybal.

Het zogenoemde Athletes’ Relief Support Fund is er gekomen op voordracht van FIVB-baas Ary Gra├ža en de atletencommissie. Beachvolleybalster Madelein Meppelink zit in die commissie. Het steunfonds is bedoeld voor spelers en speelsters die momenteel niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel, de zorg voor hun gezin en huisvesting.

Een speciale taakgroep zal de aanvragen behandelen en moet ervoor zorgen dat het geld ook echt terechtkomt bij volleyballers die nu amper kunnen rondkomen. De atletencommissie krijgt een belangrijke rol in het beoordelen van de aanvragen. Volleyballers die een beroep willen doen op het fonds, kunnen tot 23 juni een aanvraag indienen.

“Deze sport is zowel onze passie als ons levensonderhoud”, zegt Meppelink op de website van de mondiale bond. “Geweldig dat de FIVB ons voortdurend probeert te helpen, ook buiten het veld. Ik weet dat voor veel van mijn collega’s dit steunfonds van wezenlijk belang is om deze moeilijke tijd door te komen.”