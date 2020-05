Experiment met geluid fans bij voetbal zonder publiek slaat aan

Met het duel tussen Borussia Dortmund en Bayern München beleefde sportzender FOX Sports dinsdagavond een primeur. De wedstrijd werd voor de tv-kijker via rechtenhouder Sky Duitsland voorzien van geluid van publiek, hoewel er vanwege de coronacrisis in een leeg stadion werd gevoetbald. Het was een geslaagde test die mogelijk ook voor duels in de eredivisie straks navolging krijgt.

“De reacties zijn overwegend positief, het is een zeer bemoedigend signaal”, zegt een woordvoerder van FOX, dat zelf op sociale media de mening van de voetbalfans peilde. Van de meer dan 3000 deelnemers aan de poll was zo’n 80 procent enthousiast over het geluid dat door een technicus werd toegevoegd. Ook woensdagavond is er een duel, Fortuna Düsseldorf – Schalke 04, dat wordt uitgezonden met fangeluiden.

FOX Sports zegt de ontwikkeling nauwgezet te volgen. “In Duitsland maar ook binnen ons bedrijf. We zijn onderdeel van een groot sportnetwerk. Er gebeurt veel op dit gebied waar we van kunnen leren”, aldus de woordvoerder.