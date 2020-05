Schaatsploeg Jumbo-Visma dicht bij akkoord met Leerdam

De getalenteerde schaatsster Jutta Leerdam (21) is met de directie van Team Jumbo-Visma dichtbij een akkoord over een meerjarig contract. “Het ziet er goed uit, er zijn alleen nog geen handtekeningen gezet”, bevestigt hoofdcoach Jac Orie. “Ik verwachtte eigenlijk vorige week al dat het rond zou zijn. Ik heb het ook liever vandaag dan morgen, ik hoop in elk geval dat het gaat gebeuren. Wat het struikelblok is? Dat zit aan de financiële en commerciële kant.”

Leerdam groeide in het afgelopen seizoen uit tot een ware sensatie op de langebaan. De Westlandse pakte namens Team Reggeborgh onder meer de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. In Salt Lake City bleef ze half februari met een winnende tijd van 1.11,84 maar een fractie boven het wereldrecord van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.11,61).

Na haar imposante seizoen ging Leerdam in gesprek met de teamleiding van Reggeborgh over een nieuw contract. Dat leidde echter tot een breuk, die de jeugdige sprintster naar eigen zeggen totaal niet had zien aankomen.