Voorlopig geen rugoperatie voor schaatser Sven Kramer

Voor Sven Kramer is een operatie aan zijn kwetsbare rug voorlopig niet meer aan de orde. De 34-jarige Friese schaatsgrootmeester heeft al enkele jaren last van zijn rug, waardoor hij niet altijd meer in staat is om topprestaties te leveren. In het afgelopen seizoen zinspeelde hij een paar keer op een ingreep, maar dat is inmiddels bij Team Jumbo-Visma geen thema meer.

“Ik ben eigenlijk te goed om te opereren”, liet Kramer in Wolvega weten. “Je krijgt nu eenmaal nooit de garantie dat het na de operatie beter wordt. Als die er wel was geweest, had ik die kans met beide handen aangegrepen. Ik zeg niet dat een operatie nooit gaat gebeuren, maar op dit moment is het niet nodig.”

Kramer: “Ik rijd geregeld nog best goed. Bovendien bestaat er ook een kans dat je na een ingreep minder goed wordt. Dan moet je een kostenbatenanalyse maken. Kan ik accepteren dat het niet meer elk weekeinde jackpot is? Maar kan ik er nog wel voor zorgen dat het op de juiste momenten nog steeds heel erg goed is? En dat gaat gelukkig, dus voorlopig is een operatie van de baan.”

Kramer hield het WK allround in Hamar eind februari na de eerste dag voor gezien. Door een gezondheidsprobleem bij een familielid was hij er met zijn hoofd niet bij. “Dat blijft lastig. Het gaat om een lang traject. Het ziet er tot dusver goed uit en daar ben ik blij om.”