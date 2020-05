Besluit over GP Oostenrijk in Formule 1 meteen na Pinksteren

De regering van Oostenrijk zal “onmiddellijk na Pinksteren” een besluit nemen over het al dan niet toestaan van een Formule 1-race op het circuit van Spielberg. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Rudolf Anschober, donderdag gezegd. De organisatoren leverden twee weken geleden het veiligheidsprotocol in dat de grand prix in tijden van corona begeleidt. Bij de wedstrijd, die het Formule 1-seizoen alsnog moet openen, zijn geen toeschouwers welkom.

“We zijn vrijwel klaar met de beoordeling”, zei Anschober. “Onze experts werken nauwgezet, omdat het natuurlijk gaat om een wezenlijk besluit met een signaalwerking naar het gewone leven.”

Op het Red Bull-circuit zouden op 5 en 12 juli de eerste twee races van het seizoen moeten plaatsvinden nadat het coronavirus voorkwam dat er eerder begonnen werd. De organisatie meldt dat er maximaal 2000 mensen op het circuit mogen zijn, enkel betrokkenen zoals commissarissen en technici. Volgens het Oostenrijkse persbureau APA zijn de in- en uitreisbepalingen van doorslaggevende betekenis.