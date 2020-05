In Frankrijk mogen in elk geval tot 21 juni nog geen belangrijke sportevenementen worden gehouden. Dat heeft premier Edouard Philippe gezegd.

Eerder al besloot Frankrijk als eerste van de ‘grote’ voetballanden in Europa het seizoen in Ligue 1 niet meer te hervatten en Paris Saint-Germain tot kampioen uit te roepen. In het land staan voor later in het jaar nog wel grote sportevenementen op het programma, zoals de Ronde van Frankrijk in het wielrennen en Roland Garros in het tennis.