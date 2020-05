Golfers op Europese Tour vanaf 22 juli weer in actie

De profgolfers van de Europese Tour, onder wie Joost Luiten, Darius van Driel en Lars van Meijel, kunnen vanaf 22 juli in competitieverband weer actief zijn. Op die dag begint in Newcastle de British Masters. Daarna volgen nog vijf toernooien in Groot-Brittannië: English Open (vanaf 30 juli), English Championship (6 augustus), Celtic Classic (13 augustus), Wales Open (20 augustus) en UK Championship (27 augustus).

Bij deze eerste serie van zes toernooien is geen publiek welkom. Spelers en officials zullen zich vanwege het coronavirus aan strikte hygiëneregels moeten houden.

De Europese Tour werd op 8 maart opgeschort vanwege de uitbraak van het longvirus. Op 10 december begint in Dubai het laatste evenement van dit seizoen, het DP World Tour Championship.