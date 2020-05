Italië beslist over voortzetting voetbalcompetitie

Na een gesprek tussen de Italiaanse sportminister Vincenzo Spadafora met de voorzitters van de Serie A (Paolo Dal Pino) en Italiaanse voetbalbond (Gabriele Gravina) moet donderdag duidelijk worden of de voetbalcompetitie in Italië wordt hervat. Met name het noorden geldt als een van de door het coronavirus zwaarst getroffen gebieden, maar langzaam komt het openbare leven in Italië weer op gang.

De Italiaanse regering gaf vorige week al toestemming aan de clubs om de groepstraining te hervatten. Op 4 mei waren de clubs in de Serie A al gestart met de individuele trainingen op hun accommodaties. De richtdatum voor een mogelijke hervatting van de Serie A is 14 juni.

Er zijn nog twaalf speelronden af te werken nadat de Serie A op 9 maart werd stilgelegd. Juventus is de lijstaanvoerder met een punt voorsprong op Lazio.