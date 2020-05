Kipchoge en Nageeye in virtuele teammarathon

Olympisch marathonkampioen en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge is een van de sterren in een nieuw project in de atletiekwereld: de virtuele teammarathon. Het evenement wordt op 6 en 7 juni wereldwijd gehouden, met de boodschap: “loop alleen, maar in een team” (‘Runasone’).

Het organiserende NN Running Team, met Jos Hermens als directeur, heeft in samenwerking met twee partners (NN Group en Maurten) een virtuele teamestafette bedacht waarbij mensen wereldwijd een team van vier kunnen vormen om de marathonafstand gezamenlijk af te leggen. Ieder teamlid loopt in eigen omgeving solo 10,5 kilometer, waarna de teamprestatie op een totale marathon wordt vermeld in een digitale ranglijst.

De deelnemers maken kans om één van de tien teams te zijn waarin een topatleet van het NN Running Team wordt opgenomen. Naast Kipchoge zijn onder anderen ook de Ethiopiër Kenenisa Bekele, de Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye en de Belgische recordhouder Bashir Abdi van de partij.

“Over de hele wereld missen hardlopers de wedstrijden, het doel voor alle trainingen, het samenlopen in een grote stadsmarathon. Die verbinding tussen hardlopers van alle niveaus over de hele wereld probeert het NN Running Team te vangen in deze virtuele wedstrijd”, lieten de organisatoren weten.

Kipchoge heeft zin in het nieuwe avontuur. “Marathon is een sport waarbij topatleten en recreanten eigenlijk allemaal in dezelfde race racen. Het is wat onze sport uniek maakt en ik vind de essentie hiervan mooi. Elke loper heeft zijn eigen tempo, zijn eigen achtergrond en zijn eigen motieven waarom hij rent. Het maakt niet uit of je voor- of achteraan loopt. Wij zijn een wereldwijd lopende familie.”