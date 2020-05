Oud-atletiekbaas Diack op 8 juni voor de rechter

Het proces tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack gaat op 8 juni in Parijs van start. De 86-jarige Senegalees was van 1999 tot 2015 voorzitter van de internationale atletiekfederatie. Hij staat terecht voor fraude en witwassen. Het proces zou eerder in januari beginnen, maar werd toen uitgesteld nadat Senegal onverwacht met nieuwe onderzoeksresultaten was gekomen.

Die resultaten waren door de onderzoeksrechter in Parijs al in 2016 aangevraagd, maar de verantwoordelijken in Dakar hadden nooit eerder gereageerd. Het gaat onder meer om een verhoor van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack die sinds het begin van het onderzoek naar zijn vader naar Senegal vluchtte en nooit op de vragen van justitie antwoord gaf.

Justitie in Frankrijk deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Zijn zoon, die ook werkzaam was voor de IAAF, is medeverdachte. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021.