Terugkeer Formule 1 in Zandvoort uitgesteld naar volgend jaar

De terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort wordt definitief met een jaar uitgesteld. De Grote Prijs van Nederland zou eigenlijk op zondag 3 mei al worden verreden, maar kon als gevolg van het coronavirus toen niet doorgaan. De Formule 1 heeft Zandvoort gevraagd of er later dit jaar een race zonder publiek kan worden gehouden, maar dat ziet de organisatie van de Dutch GP niet zitten.

“We willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland”, zegt directeur Jan Lammers. “We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten.” Er is nog geen nieuwe datum voor de race in 2021 vastgesteld.