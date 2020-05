Wielerbond denkt voorzichtig weer aan koersen

Wielerbond KNWU hoopt vanaf de zomer weer voorzichtig het wedstrijdseizoen te hervatten. Dat gebeurt in fasen, zo staat in het protocol dat de bond heeft opgesteld. De jeugd mag als eerste, mogelijk in juni al, weer koersen op lokaal niveau. Voor de eliterenners is nog steeds 1 september de datum waarop het wedstrijdseizoen mogelijk weer wordt begonnen. Onder strikte voorwaarden, zo meldt het protocol.

Wie het epistel leest zou kunnen schrikken. “Vooralsnog is het openstellen van internationale wedstrijden voor sporters en teams vanuit andere landen niet mogelijk. Wedstrijden die op de internationale kalender vermeld staan zullen daarom hun deelnemersveld aan moeten passen”, luidt het. Opsteller Henk van Beusekom stelt wielerfans echter gerust. “Dit is opgeschreven met de nu geldende regels als basis. Er zal de komende maanden waarschijnlijk sprake zijn van een versoepeling. Daarop passen wij onze richtlijnen meteen aan”, aldus de manager sport van de KNWU.

“Voor wat betreft de mogelijkheid voor het toelaten van renners uit het buitenland geldt dezelfde regel als voor het deelnemen door Nederlandse renners aan wedstrijden in het buitenland. Dat is dat voor beide zaken dezelfde adviezen gelden als voor het reizen naar of van het buitenland om andere redenen zoals vakantie of werk.”

In de gefaseerde terugkeer maakt de KNWU in alle disciplines onderscheid tussen renners onder 13, onder 19 en boven 19 jaar. In fase 1 mag de jongste jeugd lokale wedstrijdjes rijden. De ouderen zouden elkaar op de weg in tijdritten kunnen treffen vanwege de 1,5 meterregel. Daarna volgt een fase waarin de jeugd zich op regionaal niveau kan gaan meten. De coureurs boven de 13 jaar moeten wachten tot het kabinet het verbod op contactsporten, dat nu loopt tot 1 september, opheft.

Na 1 september moet het dan weer mogelijk zijn nationale en internationale wedstrijden (fase 4) te houden met, zo vermoedt Van Beusekom, tal van beperkingen. “De 1,5 meterregel zal worden gehandhaafd. Dat heeft gevolgen voor de omgang met bijvoorbeeld begeleiders, juryleden en pers. Ook komen er, wat ons betreft, geen centrale bijeenkomsten voor verkeersregelaars of juryleden meer.”

Voor de grote koersen in het najaar, zoals de Amstel Gold Race en de BinckBank Tour, is het ook van belang wat ze met vipruimten mogen. Van Beusekom: “Ook daarvoor is het nu te vroeg om conclusies te trekken. Voor organisaties ligt daar ook een probleem. Wat kunnen ze sponsors bieden? Het zou mooi zijn als er voor de organisatoren van evenementen een financieel vangnet komt zodat zij zich niet in een te vroeg stadium gedwongen zien activiteiten te cancelen teneinde niet in financiĆ«le problemen te komen.”