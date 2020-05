Het Formule 1-team Williams is te koop. Dat maakte het overkoepelende bedrijf bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Williams incasseerde een verlies van bijna 15 miljoen euro en vreest dit jaar als gevolg van de coronacrisis voor nog grotere financiële problemen. Het bedrijf onderzoekt allerlei mogelijkheden, waaronder verkoop van de renstal. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden.

Williams, een roemruchte renstal in de Formule 1 die negen wereldtitels pakte bij de constructeurs en zeven wereldkampioenen leverde, verkeert ook in sportief opzicht in de problemen. Het team van Sir Frank Williams heeft twee slechte jaren achter de rug. De coureurs George Russell en Robert Kubica reden vorig seizoen vrijwel steeds achteraan. Alleen Kubica wist 1 punt te scoren voor het WK.

Williams maakte ook bekend dat het per direct afscheid heeft genomen van hoofdsponsor ROKiT. Het is de bedoeling dat het Formule 1-seizoen in juli van start gaat, vier maanden later dan gepland.