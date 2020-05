Geen MotoGP-races in Groot-Brittannië en Australië

Voor het eerst in ruim 70 jaar komen de motorcoureurs voor het WK niet naar Groot-Brittannië. De Britse grand prix op Silverstone gaat niet door en ook de Grote Prijs van Australië op Phillip Island is geschrapt als gevolg van de coronacrisis. De organisatie van de WK wegrace is nog altijd bezig een nieuwe kalender op te stellen voor dit seizoen.

In maart werd in Qatar nog wel geracet door de coureurs uit de Moto2 en Moto3. De koningsklasse MotoGP ging daar al niet door. Alle races die daarna kwamen zijn afgelast of uitgesteld. Zo gaat de TT van Assen, die op 28 juni zou worden verreden, dit jaar niet door. Ook de GP’s van Groot-Brittannië (gepland op 30 augustus) en Australië (25 oktober) krijgen geen plek op de nieuwe racekalender voor 2020 die nog altijd in de maak is. “We vragen om geduld, we wachten tot de situatie verbetert”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna Sports, de organisator van de MotoGP.

Twee jaar geleden kon de Britse GP op Silverstone ook al niet doorgaan, toen omdat het vanwege overvloedige regenval te gevaarlijk was om de baan op te gaan.