Rentree tennisser Murray in Britse ‘battle’

Tennisser Andy Murray maakt eind juni zijn rentree op een toernooi dat achter gesloten deuren wordt gespeeld. De 33-jarige Brit doet mee aan de ‘Battle of the Brits’, samen met zijn broer Jamie, Daniel Evans en Kyle Edmund.

De voormalige nummer 1 van de wereld en tweevoudig olympisch kampioen speelde in november vorig jaar zijn laatste partij. Dat was in de finaleweek van de Daviscup, tegen Tallon Griekspoor. Hij versloeg de 23-jarige Haarlemmer in drie sets.

Vanwege klachten aan zijn heup, het gewricht waar hij begin vorig jaar aan werd geopereerd, moest Murray de Australian Open overslaan. De Schot zou in maart zijn rentree maken in Miami, maar dat toernooi ging als gevolg van de coronacrisis niet door. Zijn broer Jamie organiseert nu tussen 23 en 28 juni een toernooi voor Britse tennissers op het nationale trainingscentrum van de bond in Londen. De partijen zijn online te zien.